Vero è che contanto i 3 punti e che tra 10 giorni guardando la classifica non ci ricorderemo della prestazione di ieri, che non è stata all'altezza. Ma: di fatto è sceso in campo un Milan nuovo. Due passi indietro rispetto alla partita col Newcastle (risultato a parte), in cui il la squadra aveva prodotto tanto e rischiato nulla. A questo proposito,: rispetto a Tatarusanu sembra un upgrade notevole.Nel male per quell'errore in Champions mercoledì: grossolano, ma sui di lui tanti hanni esagerato.e non è stato ancora digerito.A fine campionato tireremo una riga e sono sicuro che saranno tanti e pure pesanti e che il vero trascinatore del Milan ancora una volta sarà stato lui. Giù le mani da Leao.PoiLa Roma è messa peggio, ma nelle zone alte di questa classifica c'è sempre il Milan. Non va bene, è un problema che Pioli e il suo staff non sono ancora riusciti a risolvere.. I risultati dei correttivi e della maggiore attenzione di cui ha parlato anche il Mister, purtroppo non si vedono: il risultato è che bisogna già stringere i denti perchè la coperta si è accorciata.