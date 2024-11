Milanmania: Madrid sia la svolta, non come dopo il derby. Leao deve giocare

Redazione Calciomercato

anche dal più ottimista dei tifosi rossoneri. E peccato per il gol mangiato nel finale da Loftus-Cheek.Questa volta non si dovrà vanificare un risultato e una prestazione del genere, che ha la firma innanzitutto diCon un centrocampista in più il Milan è più compatto ed equilibrato, anche se ovviamente è sempre la cura dei dettagli a fare la differenza. Bisogna insistere con il centrocampista statunitense, che oggiCon un risultato del genere puoi alzare la consapevolezza, la stima e le ambizioni.: ha sfiorato il gol, ha contribuito al secondo di Morata e dato l'assist per il terzo. Straordinario.Tra gli appunti sparsi ci finisce un, rigore causato a parte, ha fatto una bella partita.Serata che restituisce ai tifosi rossoneri vibrazioni e sentimenti positivi, in un momento che era complicato: ma: allenatore e giocatori. Se il Milan batte così il Real, allora non sarà più accettabile perdere o pareggiare partite più facili per uno spirito sbagliato.