Milanmania: Abraham una scommessa, Fofana non basta e manca Rabiot. Fonseca? C'era molto di meglio

Redazione Calciomercato

Partiamo però con un'analisi di quello che è stato fatto, iniziando dalla panchina.Analizzando invece la squadra, il mercato giocatori, là davanti il Milan è più forte. Con un Abraham e un Morata in più al posto di Giroud, credo che la squadra abbia fatto un salto di qualità.. Se Abraham torna a essere quello pre-infortunio può diventare un bel punto esclamativo e il Milan avere un potenziale offensivo ancora migliore. A centrocampo è arrivato soltanto Fofana: ho la sensazione che il francese possa essere un acquisto mirato, un innesto che serviva sicuramente tanto (ovviamente lo dirà il campo).Si vedeva già altrove, è stato fuori da Milanello per qualche giorno anche per sua scelta, non sarà all'Olimpico per la gara contro la Lazio: dovrà tornare rapidamente sulle frequenze rossonere e questa non è una cosa scontata.. Sulla destra Emerson Royal non è esattamente quello che i tifosi del Milan sognavano. Che quella fascia possa svoltare è tutto da vedere, io sono un po' perplesso. Complessivamente restano alcune lacune.. Credo sia stato un buon mercato, fatto un po' tardi: gli acquisti sono arrivati all'ultimo e questo ha condizionato anche un po' l'inizio di questo campionato, con Fonseca che non si è trovato nelle condizioni migliori. Ribadiamo, si poteva scegliere anche un tecnico migliore.