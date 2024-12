Milanmania: questo "AC Ibrahimovic" con Fonseca non va nemmeno in Champions. Cardinale intervenga

Redazione Calciomercato

, sotto al Bologna, appena sopra Udinese, Empoli e Torino.che si sta via via completando e che aumenta nella gravità partita dopo partita.Perché si sta realizzando quello che in tanti pensavano da questa estate e cioè che con una dirigenza inadeguata e inesperta e con un allenatore non da Milan, la squadra sarebbe andata incontro a un campionato negativo. Bisogna intervenire al più presto. Anche sulla squadra, costruita male:Arrivati a dicembre in questa situazione di classifica, che rappresenta in maniera plastica che cosa oggi funziona e cioè niente, non si può rimanere lì fermi senza intervenire. E forse oggi è tardi, purtroppo.

La dirigenza ha colpe enormi. L'allenatore pure sul campo. Eppure anche ieri ha dato la colpa a qualcun altro. Si è detto pure soddisfatto in generale, dando però responsabilità agli attaccanti che hanno sbagliato l'ultima scelta. Quindi ieri colpa loro, altre volte dei difensori, altre volte degli arbitri. Bisogna cambiarlo prima che sia troppo tardi perché. E l'anno prossimo i milanisti al martedì e mercoledì possono fare padel o pilates. Per evitare questo scenario catastrofico Cardinale deve intervenire.

A proposito di dirigenza, in un post di poche parole di Maldini abbiamo visto tanti commenti didalla maggioranza dei giocatori più importanti del Milan, cosa questa che. Cardinale trovi le differenze e si muova di conseguenza...