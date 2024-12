Un anno di Ibrahimovic dirigente: si è preso il Milan, più poteri a Kirovski

La mission di Gerry Cardinale è quella di riportare il Milan nell'élite del calcio mondiale ma fin qui il percorso è stato pieno di ostacoli. Il patron dioggidei proprietari della squadra e del management del Milan e partner operativo del fondo d'investimento statunitense. Un anno nel quale lo svedese ha preso sempre più confidenza con il nuovo ruolo ampliando anche le sfere di competenze.Nessuno al Milan conta più di Ibrahimovic. Zlatan era stato poco elegante nei modi con Boban qualche mese fa su Sky, ma nel merito era stato diretto e sincero.Si informa quotidianamente sul Milan Futuro, il Milan Femminile e la Prima squadra allenata da Fonseca. Ma non solo: richiede spesso relazioni anche su aree diverse come quelle del marketing e della comunicazione. E se prende una decisione, anche divisiva, rimane quella perché non ci sono dirigenti che hanno la forza di cambiarla.

- La visione del lavoro collegiale non è cambiata, con Furlani e Moncada che lavorano a stretto contatto con Ibrahimovic, ovvero il vertice più alto della piramide. Zlatan ha individuato 4 o 5 uomini chiave: tra questi ci sono Daniele Bonera e Jovan Kirovski ( arrivato in rossonero proprio grazie a Ibrahimovic). Il senior advisor è profondamente deluso dal percorso fatto fin qui in campionato dal Milan,: la paternità della scelta del tecnico portoghese va a Moncada e Furlani ma Ibrahimovic aveva comunque dato il via libero definitivo e finale.

Attualmente è il responsabile del Milan Futuro, ma in futuro la sua influenza potrebbe arrivare fino alla prima squadra.Resta da capire in quale ruolo considerando la presenza di Moncada (il cui contratto scade a luglio, ma dovrebbe essere rinnovato). Una certezza esiste ed è anche piuttosto evidente: 365 giorni dopo è sempre più il Milan di Ibrahimovic.