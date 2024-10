Milanmania: Theo, gestione scellerata da parte del club, ma il tema rinnovo non giustifica i suoi comportamenti

Redazione Calciomercato

Sosta di campionato che per il Milan è animata dal. Non bastasse il rosso rimediato a gara finita a Firenze, con 2 giornate di squalifica, ecco che arriva il, il suo manager, a Qsvs, di fatto aprono uno. "Non sento nessuno del Milan da 4 mesi, da maggio o giugno". Poi non si è fatto più vivo nessuno: cosa questa, di fatto non smentita.fitto e proficuo col suo manager.. Poi, in serata dal Club è filtrato che in realtà i dirigenti parlino col giocatore (sempre che lo stesso non smentisca anche questo dal ritiro della Francia): ma un conto è il parlare, il pourparler, un conto è trattare., anzi. Stando così le cose, in assenza di ulteriori spiegazioni, mi sembra folle.per mettere in cattiva luce agli occhi dei tifosi e dell'opinione pubblica Theo Hernandez. Dice "Non sono io, non è il calciatore", ecco facendo 2 più 2, è evidente che per Quillon sia il Milan a far circolare certe voci., perchè qui lo scenario descritto è inquietante. l manager ci dice che non c'è dialogo per il rinnovo per uno dei giocatori più forti della squadra e ci dice anche che il Milan lo sta scaricando. Serve che la dirigenza faccia subito chiarezza.. Resto arrabbiato con lui, che inizia l'anno malissimo, lo condisce con l'episodio del cooling break e si fa espellere da capitano a gara conclusa a Firenze.