Milan, gelo con Theo Hernandez? Multa, squalifica, rinnovo: cosa sta succedendo

. È questo quanto deciso dal Giudice Sportivo Mastandrea in merito all’espulsione di, reo di avere, al termine della gara, più volte ed in maniera irrispettosa rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara del match contro la Fiorentina (Pairetto, ndr).– sabato 19 ottobre alle ore 18 –- 26 ottobre -,, attualmente primo in classifica in Serie A. E questo è il capitolo delle certezze.. Che l'esterno sinistro, in questo avvio di stagione, abbia avuto più bassi che alti è indubbio, ma a non far dormire sonni tranquilli sono le richieste - al di sopra dei parametri del club di via Aldo Rossi - per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2026.

s, quasi il doppio dello stipendio attuale (quattro milioni e mezzo). Anche se ci sarebbero i vantaggi del Decreto Crescita, attivato nel 2019 al momento del suo sbarco a Milano,In sostanza, per arrivare a una fumata bianca ci vorrà un lavoro importante per colmare la distanza attuale tra le idee della società meneghina e le richieste da parte dell’entourage dell’esterno difensivo transalpino.

: le parti si sono più volte sentite per comprendere e verificare che sia ancora i presupposti per continuare insieme questo matrimonio e arrivare a un’intesa di massima. La fiducia per arrivare a un accordo è sempre presente, data la volontà di entrambe le parti di trovare una quadra che possa soddisfare le posizioni e le ambizioni di tutte le parti. Tuttavia,: Theo Hernandez si è preso il diritto di battere (anche per superare, nel giorno del compleanno, Paolo Maldini come numero di reti in Serie A ed entrare nella leggenda del club rossonero) il calcio di rigore – pur essendoci una gerarchia ben precisa, decisa da Fonseca – e, soprattutto, si è fatto espellere a gara finita, senza motivo alcuno., in cui mancherà uno dei leader del gruppo. Tutti motivi che hanno portato alla multa, a differenza del caso cooling break. Se tutto ciò, si somma al rendimento del francese che ha alternato belle prestazioni, come quelle contro il Venezia, l'Inter e il Lecce, a prove assai più deludenti come Parma e Firenze, ecco che il quadro non è tra i più rosei., come ricorda La Gazzetta dello Sport.

, ricordiamo,, come raccontato da Calciomercato.com in queste settimane. I rossoneri non intendono arrivare agli 8 milioni di euro annuali di ingaggio chiesti dall'ex Real Madrid negli scorsi mesi, va ri-sottolineato. Ci sarà da lavorare su questo fronte, anche perché il mercato è sempre in allerta. In estate, non sono arrivate proposte importanti, anche perché Theo prenderebbe in considerazione l'idea di lasciare Milano solo per andare in un top club europeo come il Paris Saint-Germain - dove gioca fratello Lucas -, il Bayern Monaco, che la prossima estate potrebbe perdere a parametro zero il canadese Alphonso Davies, o ill Real Madrid.

