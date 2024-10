Squalifica Theo Hernandez, chi gioca al suo posto nel Milan

AFP or licensors

Il Giudice Sportivo ha fermato Theo Hernandez per due giornate dopo l’espulsione rimediata nel finale della sconfitta di Firenze con la Fiorentina nell’ultimo turno di campionato.: Milan-Udinese del 19 ottobre alle 18 e Bologna-Milan che si giocherà il 26 ottobre alla stessa ora. Nel mezzo, la gara di Champions League contro il Club Bruges nella quale invece Theo sarà regolarmente a disposizione.- Ma chi giocherà al posto di Hernandez nelle prossime due partite di campionato? In pole per Fonseca c’è l’ex Verona, che l’allenatore aveva già provato in quel ruolo per gran parte del precampionato e nella trasferta contro la Lazio. Più indietro c’è lo spagnolo, classe 2005 e uno dei migliori talenti del Milan Futuro: con Fonseca non ha ancora mai trovato il campo, ma presto salirà stabilmente in prima squadra. Un’altra opzione è, anche lui 2005 e tornato a disposizione dopo aver scontato la squalifica per il rosso contro il Lecce.

- Theoe Theo vuole esserci per riprendersi quella fascia mancina che non lo vedrà protagonista nelle prossime due gare di Serie A. Finora non ha saltato neanche una partita da inizio stagione, tra campionato e coppe le ha giocate tutte.