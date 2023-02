Non c'è fretta. Prima il rientro dall'infortunio, poi un finale di stagione nella speranza che tutte le nubi sul futuro della Juve possano essere spazzate via. Ma salvo imprevisti Arek Milik verrà riscattato, qualunque cosa accada un giocatore come lui a 7 milioni più 2 di bonus non verrà lasciato andare via. Per la gioia del polacco, arrivato in bianconero per restarci. E pure del Marsiglia, che ritiene concluso il rapporto con Milik.