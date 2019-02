"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare: il calcio è felicità, il calcio è passione, il calcio è "Momenti Di Gioia"".



"A Roma il VAR non funziona": il refrain che in queste ore spopola in rete, soprattutto su Twitter, accusa pesantemente l'arbitro Maresca di Napoli, fischietto che ha arbitrato Roma-Milan di ieri sera allo Stadio Olimpico, reo secondo i tifosi del Milan di non aver assegnato il calcio di rigore ai rossoneri per una spinta di Kolarov a Suso e di non avere espulso Lorenzo Pellegrini, autore di un secondo fallo da giallo sempre sullo spagnolo, e secondo tutti gli apassionati di calcio di non essere andato almeno a rivedere l'azione incriminata, controllando al VAR se fosse effettivamente o meno penalty.



TRE SITUAZIONI DUBBIE NON RIVISTE ALL'OLIMPICO - Una situazione che ha scatenato la rabbia e l'ironia del web, come spesso accade negli ultimi tempi: famoso l'hasthag #Juveout, partito dopo la finale di Supercoppa italiana nella quale l'arbitro Banti non andò a rivedere un intervento dubbio compiuto all'89' da Emre Can su Conti. La rete come specchio dell'Italia per la collera nei confronti di arbitri non sempre impeccabili nonostante la tecnologia, anzi. In particolare, i tifosi delle squadre in lotta per la corsa Champions, lamentano di una tecnologia in campo che all'Olimpico spesso lascia a desiderare: oltre all'episodio di ieri sera, nel corso di questo campionato a Roma non sono stati rivisti un'altra spinta di Florenzi su Pandev durante Roma-Genoa e un contatto dubbio tra Fazio e Belotti nel corso di Roma-Torino.

PERCHE' NON ANDARE A RIVEDERE? - Ciò che probabilmente infastidisce maggiormente il pubblico calcistico è l'utilizzo differente che si fa del VAR in questa stagione rispetto alla scorsa: gli arbitri evitano di andare a verificafre situazioni dubbie perché convinti di aver visto l'azione nel modo corretto, anche se spesso non è così. La tecnologia esiste, non avvalersene a priori è assolutamente sconsigliabile. Meglio non assegnare un rigore, sbagliando dopo averlo rivisto, che non andare nemmeno a controllare per eccessiva sicumera.



@AleDigio89