"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:"Sulley Ali dell'entusiasmo" e a 37 anni ce ne vuole parecchio: clamorosa decisione a sorpresa da parte di Sulley Muntari, che dopo due anni e mezzo di inattività ha deciso di tornare in campo: l'ex centrocampista di Inter e Milan, dopo l'addio all'Italia con la parentesi a Pescara e una breve esperienza in Spagna nell'Albacete, il classe 1984 ha deciso di tornare "a casa", ricominciando dalla città dove tutto ebbe inizio, la capitale Accra, in Ghana.In Italia il suo nome sarà per sempre legato per sempre alla sfida di San Siro tra Milan e Juventus, quando fu autore di un gol non convalidato dall’arbitro: nel 2011 non esisteva ancora la tecnologia e quell’episodio scatenò numerose polemiche contro i direttori di gara e i dirigenti del campionato italiano, in un certo senso alterando la corsa scudetto, poi vinta dai bianconeri. Si distinse anche come portavoce della lotta contro il razzismo, con la memorabile uscita dal campo in Cagliari-Pescara e il conseguente cartellino rosso in seguito agli insulti razzisti dagli spalti e la sceltaa dell'arbitro di non sospendere la gara.Ritorno al passato: agli inizi della carriera fu prelevato dalle giovanili del Liberty Professional Football Club, dopo essere stato scartato in un provino dal Manchester United, prima del grande salto all'Udinese: ora ha firmato con l'Hearts of Oak, una delle società storiche del Ghana, detentrice di 21 titoli nella sua storia e nel 2000 ha trionfato anche in Champions League.@AleDigio89