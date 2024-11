Moncada: "Dai dati al campo, vi svelo tutti gli step di come il Milan prende un giocatore e cosa c'è nel mio database"

Tanti spunti rossoneri, nell'intervista fiume da parte di Geoffrey, direttore tecnico del, ai microfoni di Milannews.it, su diverse tematiche, tra campo e mercato:“In primis si parte dall’analisi della nostra squadra e sulle aree da sviluppare e migliorare. Non usiamo solo l’algoritmo come si è narrato per tanto tempo. Non è una cosa vera. Noi abbiamo un database che ti aiutano a vedere giocatori di altri paesi. Tu puoi essere il più grande scout del mondo, ma non puoi vedere tutti i campionati. I dati ti aiutano a individuare dei profili e a darti degli input su certi giocatori, giovani o meno, e possono dirti che ci sono profili che rientrano nella tua ricerca anche in altri campionati”.

“I dati ti dicono se c’è un giocatore interessante da vedere. E lo guardiamo prima in video, con tutti gli scout che lo osservano, e poi magari lo andiamo a vedere dal vivo. Però prima di andare a vederlo in campo dobbiamo conoscere il giocatore”.“Io ho a disposizione dieci scout, cinque che sono in Italia e cinque che sono all’estero”.

“È un mix di tante cose. Abbiamo una metodologia di lavoro sulla parte video, hanno una zona specifica da visionare. Prima guardano il giocatore in video per tutta la settimana, poi nel weekend vanno a vederlo dal vivo per confermare o meno le impressioni”.“Sì, ci provo”.“Sì. Impossibile chiudere un calciatore senza prima vederlo live. Io comunque ho tanta fiducia nei miei scout, dobbiamo averla per lavorare insieme. Magari a me piace tanto un giocatore, però magari nove scout mi dicono di no, che non è bravo. È importante essere d’accordo tutti insieme. Vederli dal vivo è importante, vedi tante cose… In video si scoprono tante cose, ma aspetti fondamentali come la velocità, l’impatto nei duelli… Quelle non si giudicano in video”.

“Sì. Per esempio anni fa sono andato a Strasburgo a vedere Youssouf Fofana dal vivo, perché l’allenamento era aperto. Oggi invece è molto difficile entrare in un centro sportivo. È bene guardare l’allenamento, ma dipende anche che tipo di allenamento vai a vedere. Se andiamo dopo una partita non ti aiuta”.“No. Ci sono relazioni ed informazioni di tanti anni, ti aiuta a vedere la crescita di un giocatore. Dobbiamo essere sempre umili quando visioniamo un calciatore: magari non ci piace adesso, ma dopo due o tre anni finalmente ci colpisce. Mi piace tanto cambiare idea, questo è importante”.

“Con il mister guardiamo le fasi della squadra e usiamo i dati: come pressiamo, che tipo di pressing facciamo, Expected Goals (dato che misura la probabilità di un tiro di diventare un gol, ndr), Expected Assist (dato che misura la probabilità di un passaggio di diventare un assist, ndr), tutte le chance che creiamo per arrivare a fare gol, perché non abbiamo fatto gol… C’è un mix di video e dati. Facciamo questo tipo di lavoro ogni settimana per capire cosa va bene e cosa non va bene”.

“Ti faccio un esempio. Su un periodo di due mesi puoi pensare che un ragazzo abbia fatto male, però comunque vuoi controllare i dati. Quindi vedi che magari non ha fatto bene ma comunque ha creato tante cose. Questo ti aiuta perché capisci che almeno fa qualcosa. Ci sono giocatori che anche dai dati non fanno niente, zero. Non provano dribbling, tiri, duelli. Quindi i dati ti aiutano, sì. Però la cosa impossibile da vedere con i dati è il margine di crescita di un giocatore. Come va a svilupparsi dopo due-tre anni, questo è difficile da prevedere. È un’incognita, per questo è importante il mister, lo staff, gli scout che guardano dal vivo i giocatori. Osservandolo live magari capisci che può migliorare, può mettere su ancora un po’ di muscoli, può lavorare sul piede debole. Ci sono tante cose su cui i dati non possono aiutarti”.