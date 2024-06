AFP via Getty Images

Mondiale per club 2025: il sindacato calciatori fa causa alla Fifa

22 minuti fa



È di nuovo bufera attorno al nuovo Mondiale per Club: Fifpro, il sindacato mondiale dei calciatori, ha annunciato che i suoi membri europei hanno presentato una denuncia contro la Fifa per contestare "la legittimità delle decisioni di stabilire unilateralmente il calendario internazionale delle partite e, in particolare, la decisione di creare e programmare la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025". A difendere la posizione dei calciatori sarà l'avvocato Jean-Louis Dupont.