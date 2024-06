Real Madrid, Ancelotti fa dietrofront: "Mondiale per Club grande opportunità"

AFP via Getty Images

Ildiserterà il Mondiale per Club, anzi no:L'intervista rilasciata dal tecnico di Reggiolo a Il Giornale ha fatto scalpore questa mattina, parole che hanno fatto il giro del mondo e che hanno trovato nel giro di poche ore la smentita del Real Madrid e dello stesso Ancelotti.- Queste le dichiarazioni di Ancelotti a Il Giornale: "La Fifa se lo scorda, calciatori e club non parteciperanno a quel torneo. Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni e la FIFA vuole darci quella cifra per tutta la coppa. Negativo. Come noi altri club rifiuteranno l'invito". ( QUI TUTTE LE PAROLE

En mi entrevista con Il Giornale, mis palabras acerca del Mundial de Clubes de la FIFA no han sido interpretadas de la manera que yo pretendía. Nada más lejos de mi interés que rechazar la posibilidad de disputar un torneo que considero que puede ser una gran oportunidad para… — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) June 10, 2024

- Attraverso i propri profili social, poi, l'allenatore delle merengues ha smentito: "Nell'intervista a Il Giornale le mie parole sul Mondiale per Club FIFA non sono state interpretate come volevo. Niente potrebbe essere più lontano dal mio interesse che rifiutare la possibilità di giocare in un torneo che considero potrebbe essere una grande opportunità per continuare a lottare per grandi titoli con il Real Madrid".

LA SMENTITA DEL REAL MADRID