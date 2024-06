Ancelotti: 'Il Real Madrid e altre squadre non giocheranno il Mondiale per Club. La Fifa può scordarselo'

AFP via Getty Images

. Lo ha comunicato Carlo Ancelotti, allenatore dei blancos, in un'intervista a Il Giornale: "La Fifa se lo scorda, calciatori e club non parteciperanno a quel torneo. Negativo. Come noi altri club rifiuteranno l'invito". La cifra stanziata dalla FIFA per i premi della competizione è inferiore a quella stimata inizialmente: i club pensavano di guadagnare con certezza circa 50 milioni di euro, ma difficilmente si andrà oltre i 15-20 milioni. Il Mondiale per Club si disputerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti. Il nuovo format si giocherà ogni quattro anni.

"Ho superato momenti non sempre positivi, dopo l’esperienza con l’Everton ero uscito dai radar,”."Madrid è speciale. Il Milan è nel mio cuore, ho giocato e sono stato allenatore. Il Real è il Real, cosa ci può essere di meglio? C’è il rispetto della storia, che non il passato, è la storia”."Credo che ci sia mancato il ricambio generazionale dopo la vittoria nell’ultima edizione, dunque non so davvero quali possano essere le nostre possibilità. Sono molto curioso della Germania in casa, ha una squadra interessante".