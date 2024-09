Mondiale per club, sedi e sorteggio: quando saranno annunciati

AFP via Getty Images

Neanche è iniziato, e già sta facendo discutere (da tempo). Il Mondiale per Club avrà un format con 32 squadre, ma a far discutere è- Nella giornata di sabato 28 settembre la FIFA annuncerà le sedi che ospiteranno il Mondiale per Club 2025.. In quell’occasione, probabilmente, verrà comunicata anche la data ufficiale del sorteggio che si disputerà a dicembre.

- Il Mondiale per Club si giocherà negli Stati Uniti, da capire ancora in quale stadio. Gli impianti favoriti per ospitare il torneo sono quelli di Miami, Orlando, Filadelfia, Atlanda, Pasaneda, Seattle e due del New Jersey:- Al momento le: Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern, Borussia Dortmund, PSG, Inter, Juventus, Porto, Benfica, Salisburgo, Al Hilal, Al Al Ain, Urawa, Ulsan, Al Ahly, Wydad, Esperance, Mamelodi, Leon, Rayados, Pachuca, Seattle, Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Boca Juniors, River Plate e Auckland. A queste si aggiungerà la vincitrice della Copa Libertadores e una squadra di MLS.