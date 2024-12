Mondiali, ufficiale: la Fifa assegna le edizioni 2030 e 2034

Getty Images for Saudi Arabian Football Federation

Ora sono ufficiali le prossime case deiLa FIFA ha assegnato oggi l'organizzazione delle edizioni 2030 e 2034, in attesa della rassegna continentale che prenderà il via la prossima estate in USA, Canada e Messico. Il massimo organo ha decretato i Paesi ospitanti per le due edizioni successive alla prossima, ma l'assegnazione è arrivata per acclamazione poiché per ognuna delle due edizioni era presente una sola candidatura.

Introducing the hosts for the next two editions of the @FIFAWorldCup!



Morocco, Portugal and Spain will host in 2030, with centenary celebration matches in Argentina, Paraguay and Uruguay.



Four years later, Saudi Arabia will host the FIFA World Cup 2034™. pic.twitter.com/WdOEdNEVxH — FIFA (@FIFAcom) December 11, 2024

- Nel 2030, la Coppa del Mondo si disputerà in sei Paesi diversi: la competizione sarà organizzata fra, ma alcune delle sfide della 24esima edizione si giocheranno anche in. Questa scelta è legata alle, che fu giocata in Uruguay e fu vinta proprio dalla Celeste.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

- L'edizione 2034 dei Mondiali invece tornerà all'antico, visto che sarà un solo Paese a occuparsi dell'organizzazione: l'Arabia Saudita, che aveva tentato la candidatura per il 2030 per poi ritirarsi e aggiudicarsi la 25esima edizione della rassegna iridata, che torna in Asia dopo quella giocata in Qatar nell'inverno 2022. E a proposito di questo,, considerate le temperature torride che caratterizzano l'estate del Paese del Medio Oriente.