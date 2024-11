Qualificazioni Mondiali 2026: quando vengono sorteggiati i gironi e come raggiungere la fase finale

AFP via Getty Images

Si avvicina il 2025, l'anno che vedrà la disputa dei gironi di qualificazione aidell'anno successivo in. L'Italia, che non si qualifica ad una Coppa del Mondo dal lontanissimo 2014, attende con trepidazione di conoscere i nomi delle Nazionali che dovrà superare per staccare il tanto agognato pass.Intanto, ci saranno, invece delle canoniche 32: un ampliamento voluto dalla FIFA che porterà. Quindi più spazio anche per evitare un terzo fallimento consecutivo.

- lper le qualificazioni al Mondiale 2026 per quanto riguarda l’Europa si terrà il prossimo. Nel complesso saranno 54 le Nazionali protagoniste del sorteggio, con la Russia che è stata esclusa per le ben note vicende extra-calcistiche. In totale ci sarannoLe squadre sorteggiate in gironi da cinque giocheranno le loro prime partite a marzo 2025, o a giugno 2025 se partecipano ai quarti di finale (come l'Italia) o agli spareggi promozione/retrocessione della Nations League 24–25. Le squadre sorteggiate in gironi da quattro giocheranno invece le loro prime partite solamente a settembre 2025. L'Italia sarà testa di serie.

- Si qualificherannoQuindi è importante battere la Francia domenica a San Siro per confermare il primo posto nel girone di Nations League.