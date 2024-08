Montepremi FANTACUP

FANTACUP mette in palio premi incredibili: il vincitore della classifica generale si aggiudicherà

infatti una Mazda3 e-Skyactive X da 186cv! Si prosegue poi con 6 scooter Honda SH 125 Vetro,

6 monopattini elettrici Fantic, 40 mila euro di buoni Amazon, 10 TV HISENSE da 55pollici, 4

viaggi nelle mete più suggestive italiane, 7 Play Station 5 e molto altro ancora...

Gioca subito a FANTACUP!

Premi in palio tutto l'anno

FANTACUP offre la possibilità a tutti di concorrere per premi di grande valore non solo nella

classifica generale ma anche con classifiche distribuite durante tutta la durata della stagione.

Senza dimenticare i premi di giornata: per ognuna delle 38 giornate del campionato di Serie A ci

saranno in palio una valanga di buoni Amazon.