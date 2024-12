Montezemolo presidente della Lega Serie A? "No, grazie"

Getty Images

Il diretto interessato ha dichiarato all'agenzia di stampa Ansa: "Ho visto che il mio nome circola per la presidenza della Lega calcio.Ringrazio i molti che hanno pensato a me, ma sono molto impegnato a viaggiare… con Italo".Fondatore e presidente dell'impresa ferroviaria italiana privata Italo, Montezemolo è stato presidente della Ferrari dal 1991 al 2014, presidente della Fiat dal 2004 al 2010, presidente di Maserati dal 1997 al 2005. Dal 1986 al 1990 ricopre l'incarico di direttore generale del comitato organizzatore dei Mondiali di calcio Italia 1990, dopodiché assume la carica di vicepresidente esecutivo della Juventus e chiama ad allenare la squadra Gigi Maifredi dal Bologna.

Oggi pomeriggio è in programma la seconda votazione nell'Assemblea della Lega di Serie A. Alla prima tornata il candidato Ezio Maria Simonelli (ex commercialista della famiglia Berlusconi sostenuto da Inter, Juventus, Milan, Roma, Fiorentina, Atalanta, Bologna, Monza, Parma e Udinese) ha raccolto 13 preferenze: per l'elezione servono 14 voti su 20. Il presidente del Torino, Urbano Cairo ha votato scheda bianca. Claudio Lotito (Lazio) e Aurelio De Laurentiis (Napoli) guidano l'opposizione con Empoli e Lecce. Da riverificare le posizioni di Genoa e Verona, che hanno appena cambiato proprietà.