Montipò o Perilli, chi è il portiere titolare del Verona

Nell’ultima giornata di campionato l’allenatore del Verona, il classe ‘95 ha preso il suo posto nella sfida delicata contro il Lecce. La scelta ha spiazzato tutti al momento dell’uscita delle formazioni ufficiali, quella del tecnico è stata una scelta esclusivamente tecnica dietro la quale non c’è nessun infortunio o problema fisico per Montipò.- La partita non è andata benissimo per il Verona, che ha perso 0-1 lo scontro diretto per la salvezza contro il Lecce a Via del Mare, decisivo un gol di Patrick Dorgu che ne aveva già fatti altri due prima, ma le due reti precedenti erano state annullate dal Var., al di là del gol del Lecce il portiere è sembrato un po’ insicuro per tutta la gara e in particolare su una punizione da lontano di Rafia e su qualche uscita.

- Quella contro il Lecce era la terza partita in Serie A per Perilli, ex portiere di Pordenone, Pisa, Perugia e Brescia che il Verona ha preso nell’estate 2022 a parametro zero.. Nell’ultima giornata dell’anno scorso contro l’Inter ha fatto la sua seconda presenza, prendendo due gol da Arnautovic col Verona che ha pareggiato 2-2 grazie alle reti di Suslov e Noslin.- Dopo il ko con il Lecce l’allenatore del Verona Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa rispondendo così a chi gli ha chiesto come mai abbia scelto di schierare Perilli come portiere titolare al posto di Montipò: “Penso che Perilli meritasse una chance e secondo me l'ha anche dimostrato - ha detto Zanetti -Non cambia niente per me, è un dualismo che ci deve essere. Rispetto Montipò come rispetto Perilli, per me i giocatori sono tutti uguali. Sono aperto a dare una chance a chi se lo merita e secondo me Perilli se lo meritava, tutto qua".

- Da capire ora chi giocherà contro la Roma nella gara in programma domenica 3 novembre alle 18:per riprendersi il posto da titolare. Il suo ritorno dei pali passa anche da una serenità mentale dopo i sei gol presi con l’Atalanta; l’allenatore li osserverà attentamente entrambi in allenamento fino al giorno della partita.