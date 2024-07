Monza, accordo vicino per Colpani alla Fiorentina. E Galliani ha trovato il post Di Gregorio

Calciomercato/Getty

Giornata intensa quella di ieri per Adriano Galliani, soprattutto nelle ore serali. Prima il contatto (produttivo) con la Fiorentina per la cessione di Colpani e poi quello con l’Udinese per Silvestri. Esiste già una base d’intesa con la famiglia Pozzo per una cessione a titolo definitivo per 1,5 milioni di euro, i brianzoli hanno trovato il post Di Gregorio (conferme su anticipazione di Sportitalia).



RICHIESTA ESPLICITA - Colpani, vero e proprio pupillo di Palladino, andrebbe a ricoprire il ruolo di trequartista di destra nello scacchiere del tecnico viola andandosi ad alternare con Nico Gonzalez o prendendone proprio il posto in caso di addio dell’argentino. Ma il Flaco ha una qualità tale da poter giocare anche in altri ruoli senza problemi. La Fiorentina sa che il nuovo allenatore ha fatto una sola richiesta esplicita sul mercato e merita di essere soddisfatta. Ecco perché Pradè e Goretti stanno andando avanti nella trattativa con il Monza come assoluta priorità.