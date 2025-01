Monza-Cagliari 1-2: il tabellino

Getty Images

Monza-Cagliari 1-2 (primo tempo 1-1)Marcatori: 6' p.t Caprari (M), 22' p.t Zortea (C), 11' s.t Piccoli (C)Assist: 22' p.t Felici (C), 11' s.t Obert (C)Turati; D'Ambrosio, Izzo, Caldirola; Pereira (29' s.t Maldini), Sensi (10' s.t Bianco), Bondo (29' s.t Akpa Akpro), Birindelli; Caprari (39' s.t Martins), Ciurria; Mota (10' s.t Djuric). All. BocchettiScuffet; Obert, Luperto, Mina (21' s.t Palomino), Zappa; Makoumbou (39' s.t Marin), Adopo; Felici (29' s't Augello), Viola (39' s.t Pavoletti), Zortea; Piccoli (29' s.t Lapadula). All.Nicola

Arbitro: Marco Di Bello di BrindisiAmmoniti: 30' p.t Bondo (M), 45' p.t Piccoli (C), 21' s.t Mina (C), 43' s.t Bianco (M)Espulsi: 18' s.t D'Ambrosio (M)