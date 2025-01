Monza-Cagliari: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Laoffre uno scontro cruciale per la lotta salvezza: all'U-Power Stadium si giocaI brianzoli sono ultimi in classifica con soli 10 punti conquistati e arrivano da quattro sconfitte consecutive, ultima quella con il Parma al debutto in panchina di Salvatore Bocchetti (subentrato ad Alessandro Nesta). L'unica vittoria in questo campionato dei biancorossi risale al 21 ottobre, 3-0 sul campo del Verona.Non stanno meglio i sardi di Davide Nicola, 18esimi con 14 punti: anche i rossoblù arrivano da 1uattro sconfitte di fila, ultima quella interna contro l'Inter.

Tutte le informazioni su Monza-Cagliari:: Monza-Cagliari: domenica 5 gennaio 2025: 12.30: DAZN: DAZN: Turati; D'Ambrosio, Izzo, Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Ciurria; Maldini, Caprari; Djuric.. Bocchetti.

