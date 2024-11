Monza, c'è il prezzo per Daniel Maldini: ecco chi è in corsa. E c'è un retroscena sul Milan

, uno dei calciatori più ambiti ed apprezzati da diversi club di Serie A in virtù dell'ottimo avvio di stagione dell'ex calciatore del Milan. Secondo quanto riferisce Sky Sport, oltre al già noto 50% sulla futura rivendita che spetta di diritto al club che lo ha formato calcisticamente in caso di cessione da parte dei brianzoli, emergono altri spunti interessanti in merito al trequartista classe 2001. Che soltantoe che, in occasione del match di Nations League contro Israele ad Udine, ha pure conosciuto la soddisfazione dell'esordio in Nazionale.Sky Sport riporta che, nonostante l'inserimento di una percentuale consistente in suo favore sulla cifra che finirà nelle casse del Monza,Sotto contratto con la squadra bianco-rossa fino a giugno 2026, Maldini jr non rappresenta ad oggi una soluzione nella testa della società rossonera nonostante la valutazione di mercato fissata per una sua cessione risulterebbe appetibile.I nuovi dettagli riferiti da Sky Sport riferiscono infatti cheComunque dovesse andare a finire, si tratterebbe di una plusvalenza secca per Adriano Galliani, che solamente pochi mesi fa lo ha prelevato dal Milan a costo zero.