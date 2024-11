Oaktree vota Ital-Inter: una differenza con Suning, altri tre azzurri nel mirino

Un progetto chiaro.. È questa la. L’Inter deve svecchiare la rosa e ha individuato la strategia con cui operare nei prossimi mesi. Linee che serviranno al direttore sportivoe al suo vice Dario Baccin nella programmazione e nel valutare i profili per individuare quelli che fanno al caso del club nerazzurro.A differenza degli anni di proprietà Suning,. Tuttosport sottolinea che Oaktree non rinuncerà a investire su giocatori ritenuti strategici per Inzaghi e per favorire il “player trading” che resta una delle strade per ridurre il grande indebitamento del club, come nel caso di. L'attaccante canadese va in scadenza il prossimo 30 giugno con il LIlle e il club nerazzuro ha già preso informazioni per valutare la possibilità di farlo arrivare alla corte di Simone Inzaghi a parametro zero.Un. Marotta è convinto che uno “zoccolo duro” azzurro aiuti a vincere e rafforzi il senso di appartenenza del gruppo. Al momento, secondo il quotidiano, sono tre i nomi seguiti con particolare attenzione dall’Inter. Per la difesa occhi su, difensore centrale dello Spezia fresco di esordio con l’Under 21, a centrocampo piace tantissimo, play del Torino e pure lui ormai stabilmente nel giro azzurro, mentre in attacco viene seguito, monitorato recentemente dal vivo proprio dallo stesso Ausilio.Per quanto riguarda il figlio d’arte, bisogna ricordare che il. Inoltre il possibile approdo di Daniel è legato a doppio filo con Valentin Carboni, che potrebbe non essere riscattato dal Marsiglia e rientrare alla base dopo l’infortunio al ginocchio.L'eventuale arrivo di Ricci è legato alla crescita di Asllani. L’albanese ha rinnovato da poco fino al 2028, ma l’Inter vuole capire se può essere davvero l’erede di Calhanoglu. Per età e prospettive,come già fatto con Josep Martinez dal Genoa.Nicolòva in scadenza con lo Spezia. Il club ligure ha presentato nei giorni scorsi una proposta da 400mila euro con annessa clausola da 2,5 milioni all’entourage del calciatore. Se non dovesse arrivare la fumata bianca,