Skriniar vuole la Juventus: la verità sullo stipendio

Laha una crepa nel suo muro:nella notte di Champions League a Lipsia,. Declinando in numeri, con Bremer un solo gol subito, ossia quello del PSV Eindhoven a partita finita allo Stadium nella prima giornata della League Phase; senza Bremer, fanno tre gol in Champions (i due del Lipsia e quello dello Stoccarda) e sette in campionato (uno dal Cagliari, quattro dall'Inter, due dal Parma).

- Per questo, al di là delle scelte di Thiago Motta,. Scartata l'ipotesi legata al mercato degli svincolati, il piano è quello di agire sul mercato di gennaio; e tra le alternative possibili, come il pupillo del tecnicodal Bologna odel Flamengo, quella più suggestiva è, preso ormai due estati fa dal Paris Saint-Germain a zero dall'Inter.Questa strada è percorribile grazie a una doppia apertura: non solo quella dei francesi, che nel tempo hanno visto le gerarchie di Luis Enrique mutare e Skriniar diventare, in secondo piano rispetto a Beraldo, Pacho e Marquinhos; ma anche quella dello dallo stesso difensore slovacco, cheper ritrovare continuità di impiego e forma fisica.

Non è però una strada spianata. Innanzitutto bisogna considerare che, stagione 2023/24. Dopodiché, c'è la questione, che ammonta a, troppi per le casse bianconere. Ecco perché in prima istanza si potrebbe studiare, una formula estremamente vantaggiosa che già in passato è stata sfruttata dalle squadre della nostra Serie A (un esempio recente è Wijnaldum alla Roma) e che permetterebbe al club di Al-Khelaifi di alleggerire un po' il monte ingaggi.