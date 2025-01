Monza, chi è Brorsson: non solo Palacios, dalla Svezia il sostituto di Pablo Marì

Ilha ristrutturato la propria difesa in questa sessione di mercato invernale: via Pablo Marì, ufficializzato il 28 gennaio dalla Fiorentina, dentro Lekovic dalla Stella Rossa, Palacios dall'Inter e, ultimo arrivo in ordine di tempo,dal Mjällby, in Svezia. Affare, questo, che è arrivato alle battute finali e che deve solo essere ufficializzato con il classico iter che prevede visite mediche e firma sul contratto.- Nato l'08/05/1999 a Örebro, Brorsson è un difensore svedese con una discreta esperienza nella prima divisione locale, l'Allsvenskan:. Si tratta di un difensore ben strutturato fisicamente: nel campionato 2024/25 ha vinto 77 duelli aerei con 28 palloni recuperati e 1423 passaggi effettuati. Conta anche 9 presenze con le nazionali svedesi giovanili.

Bocchetti ha a disposizione Izzo, Caldirola, D'Ambrosio e Carboni che in questo momento, senza Marì, sono i tre titolari più uno; Palacios è molto giovane e ha appena 42 minuti all'attivo in Serie A, mentre Brorsson deve superare solo un minimo di adattamento perché non è nella fascia di età più verde.