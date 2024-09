Monza, esordio dal 1' in Coppa Italia per Kevin Martins, il figlio di Oba Oba

Getty Images

C'è un cognome importante nella formazione titolare delin Coppa Italia, per i sedicesimi di finale contro il Brescia: nessuna omonimia,, attaccante nigeriano che i tifosi dell'Inter ricordano in nerazzurro dal 2001 al 2006 dopo i primi passi da pro alla Reggiana.Kevin,Ha giocato prima nelle giovanili del Milan e poi in quelle dell'Inter dal 2019 al gennaio del 2023, quando è passato alla Primavera del Monza. Nel corso dell'attuale campionato Primavera ha messo a segno due assist, Nesta gli ha concesso un'occasione sulla fascia opposta rispetto a Kyriakopoulos in Coppa con la prima squadra. Ha giocato anche in Nazionale Under 15, 3 presenze e un gol nel 2019.