Getty Images

(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per i sedicesimi di finale in Coppa Italia.Reduce dalla sconfitta di Venezia, il Genoa di Gilardino è quartultimo in classifica in Serie A con 5 punti raccolti in 5 giornate di campionato e sabato gioca in casa contro la Juventus.La Sampdoria, passata da Pirlo a Sottil, viene da una vittoria di misura in casa contro il Sudtirol, è quartultima in classifica in Serie B con 5 punti raccolti in 6 giornate di campionato e sabato gioca a Modena.

(3-5–2): Leali; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Pinamonti, Vitinha. All. Gilardino.(3-5-2): Silvestri; Bereszynski, Romagnoli, Vulikic; Depaoli, Akinsanmiro, Meulensteen, Vieira, Ioannou; Coda, La Gumina. All. Sottil.