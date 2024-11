Monza, contatti avanzati con l’Atalanta per Maldini: costi e tempistiche per superare la Juventus

Redazione Calciomercato

Argento vivo.non si è fatto sorprendere dalle emozioni contro un pezzo della sua storia famigliare e professionale, il Milan. Un’occasione mancata per centimetri e tante giocate di grande qualità per il nuovo attaccante anche della nazionale azzurra. Per il Monza non sono arrivati punti in classifica ma la consapevolezza di avere le armi per conquistare la permanenza nella massima serie.Arrivano conferme su quanto anticipato da Sky nella serata di ieri: nel contratto redatto da Maldini con il Milan sono presenti due clausole rescissorie. Quella per l’estero è di circa 15 milioni di euro mentre per l’Italia vale 12 milioni. Il Milan si è riservato il 50% sulla futura rivendita cedendo il classe 2001 al Monza a titolo gratuito.

La parabola di Maldini non ha lasciato indifferente la Juventus che ha già preso informazioni con l’agente Riso.a. Da capire se già a gennaio o la prossima estate, rispettando le esigenze di classifica del Monza. E per il Milan si preannuncia un’operazione bis alla Brescianini con un incasso di 6 milioni di euro.