Perché Leao non era titolare in Monza-Milan

Getty Images

Più va in panchina, e più fa discutere. Nella trasferta del Milan a Monza nell’ultima giornata di campionatoè stato escluso ancora una volta dalla formazione titolare. Ed è la terza partita consecutiva in Serie A che il portoghese parte come riserva dopo Milan-Napoli e Milan-Udinese.. Il portoghese è entrato al 63' al posto di Okafor, rimanendo in campo poco meno di mezz'ora.- Terza panchina di fila per Leao in campionato, quindi, con in mezzo la gara con il Bruges in Champions (titolare, è uscito a mezz’ora dalla fine per Chukwueze) e la partita di Bologna rimandata. Nel pre partita contro il Monza l’allenatore rossonero ha spiegato cosí l’esclusione ai microfoni di Sky Sport: “Io devo pensare non solo a questa partita, abbiamo tra pochi giorni una partita importante con il Real Madrid., pensando anche alla partita con il Real Madrid". Nel post partita poi Fonseca ha ribadito un concetto: "Per me Leao è come Loftus-Cheek e Musah: lo status non va in campo".

- "Non c'è un caso Leao - ha continuato Fonseca - quando va in panchina come Musah, Loftus-Cheek ed altri deve essere la normalità., è importante che abbia questo impatto. E' pronto per Madrid? Penso di sì".- Da inizio stagione Leao ha totalizzato 9 presenze in campionato delle quali le prime 6 da titolare,- decisivo per il 2-2 finale - e ha servito tre assist ai compagni. Ancora a secco in Champions League, dove ha giocato tutte e tre le partite dal primo minuto senza però mai riuscire a lasciare il segno con gol o assist.