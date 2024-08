Monza-Genoa: le formazioni e dove vederla in tv o streaming

Getty Images

Monza contro Genoa sarà anche, compagni di squadra nell'ultimo EuroMilan ma anche co-protagonisti tra gli eroi di Berlino nel 2006. Oggi titolari delle panchine di brianzoli e liguri, i due ex calciatori si ritroveranno da avversari domani sera alle 20:45 allo U-Power Stadium nel secondo turno di Serie A.Entrambi reduci da un pareggio nella gara di esordio, biancorossi e rossoblù scenderanno in campo alla ricerca del primo successo stagionale. Tra i padroni di casatra i pali, mentre in attacco è, non ancora al meglio della condizione,. Dubbio anche sulla trequarti cona contendersi una maglia al fianco di. Nel Grifone possibile l'esordio, fin dal 1', del centravanti di ritorno, con il portoghesea coadiuvarlo alle spalle edirottato sulla linea dei centrocampisti al posto di, pronto a subentrargli a gara in corso. Conferme in blocco per il resto rispetto alla formazione già vista all'opera contro l'Inter, conper una maglia nel terzetto difensivo.

Partita: Monza-GenoaData: sabato 24 agosto 2024Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45Canale TV: DaznStreaming: DaznMonza-Genoa verrà trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

: Pizzignacco; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Dany Mota; Djuric. All. Nesta.Gollini; Vogliacco, Bani, De Winter; Zanoli, Frendrup, Badelj, Messias, Martin; Vitinha, Pinamonti.A dirigere la gara sarà Maurizio Mariani di Aprilia, con Daniele Bindoni di Venezia e Alberto Tegoni di Milano a fargli da assistenti di campo. Come quarto ufficiale è stato designato Giuseppe Collu di Cagliari, mentre Paolo Mazzoleni di Bergamo e Davide Massa di Imperia saranno impegnati dietro al monitor, rispettivamente come Var e Avar.