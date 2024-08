Monza, Nesta: "Torna Djuric, le impressioni sul modulo e chi gioca tra Turati e Pizzignacco"

Calciomercato.com

Alessandro Nesta, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della seconda giornata di campionato, esordio casalingo in Serie A contro il Genoa:"Stanno rientrando tutti, Djuric è a disposizione e stanno rientrando tutti"."Il principio più importante è portare la palla agli attaccanti, non buttargliela. Noi a Empoli l'abbiamo buttata molto, la cosa principale è che non dobbiamo giocare a pallonate. Il campo ci ha obbligato a giocare dritti, solo Petagna e Djuric possono giocare così: gli altri la devono portare, se a Vignato, come ad altri, arriva una pallonata, va in difficoltà".

"Chi titolare tra Turati e Pizzignacco? Turati l'ho visto stamattina, oggi pomeriggio facciamo allenamento e vedremo come sta, poi deciderò. Mi aspettavo un portiere forte e l'abbiamo preso, non faccio calcoli d'età. Turati ha fatto un campionato da titolare ed è pronto per giocare con noi in A. Siamo stati tutti d'accordo su questo profilo e siamo tutti contenti"."Se fa parte del progetto? È un giocatore nostro, che ci darà una mano, a Empoli l'ha già fatto: per la partita che è venuta fuori, ha fatto una buona partita. Poi ci saranno gare più pulite e magari farà altre cose, ma è un giocatore importante".

"Non ha giocato perché non stava bene, ho preferito farlo entrare. Domani vediamo"."Il portiere l'abbiamo risolto intanto, poi un esterno o un quinto, dipende da quello che regalerà il mercato. Ho detto così perché rinforzare l'attacco non è facile, se mi dite dei nomi voi magari ci aiutate"."Le emozioni ci sono sempre, le cerco sempre: è la mia vita, sennò stavo a casa. Vivevo a Miami, mia moglie mi ha dato del pazzo perché sono andato ad allenare in B, con tante difficoltà. Ho fatto una vita con tanta adrenalina, sono qui per questo".

"Vediamo, abbiamo il nostro modulo e poi vediamo cosa dirà il campo. La prima giornata ci ha detto poco, è stata una partita brutta e speriamo che in questa si veda qualcosa. Poi se ci sarà da mettere qualcosa a posto ci penseremo, ma prima bisogna vedere il riscontro del campo: siamo pronti sempre ad aggiustare qualcosa che non va".