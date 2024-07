Monza, il mercato di Galliani e Nesta: c'è Keylor Navas. Due colpi pronti, tutte le idee per acquisti e cessioni

CHI PARTE - Non ci saranno nella rosa dell'ex allenatore della Reggiana anche Zerbin e Colombo, come lo stesso Valentin Carboni per il quale i brianzoli sono in coda, come tanti altri club che vorrebbero accaparrarselo. In uscita Valoti, conteso tra Pisa e Sassuolo (con questi ultimi potrebbe rientrare in uno scambio), Cittadini e Caldirola. Qualora dovesse partire il difensore ex Inter, c'è l'opzione Tiago Djalo, oggetto misterioso alla Juve. Timidi sondaggi sono stati fatti anche per De Sciglio, anche lui verso l'addio ai bianconeri.