AFP via Getty Images

Monza, infortunio per Bondo: ecco cosa si è fatto

34 minuti fa



Nel finale del primo tempo dello stadio Dall'Ara tra Bologna e Monza, problema muscolare per il centrocampista dei brianzoli Warren Bondo. costretto ad abbandonare il campo al 38': al suo posto entra Vignato, per il francese esami ed accertamenti nelle prossime ore, per stabilire l'entità dell'infortunio.



UOMO MERCATO - Il 21enne è un uomo mercato, visto che è stato a lungo seguito dal Milan, anche in questa sessione di trattative: vedremo se il decorso medico può mettere in dubbio la sua partenza da Monza.