Monza, infortunio per Djuric: si teme lo stiramento, quanto può stare fuori

7 minuti fa



Nuova tegola per il Monza. La squadra di Alessandro Nesta infatti potrebbe fare a meno a lungo del suo attaccante più prolifico, Milan Djuric. La punta non sarà della gara a Lecce dopo essersi fermato in allenamento per un problema muscolare. Si attendono gli esiti degli esami ma per il bosniaco la paura è che possa essere incappato in uno stiramento.



Impossibile dunque per ora delineare i tempi di recupero ma l’attaccante dovrebbe restare ai box almeno per due settimane, come riporta Gazzetta.it. Oltre alla sfida ai salentini, il Monza guarda alle prossime gare con Juventus e Parma dove potrebbe non avere a disposizione un giocatore capace di segnare già 4 reti. Per il giocatore ex Hellas Verona e Salernitana il 2024 potrebbe essersi già chiuso.