Monza-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Monza-Inter (domenica 15 settembre 2024 con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valida per la quarta giornata di campionato in Serie A. Per l'occasione i nerazzurri sfoggiano la nuova terza maglia gialla. Arbitra Pairetto, assistito da Palermo e Yoshikawa con Marcenaro quarto uomo, Aureliano e Fabbri al Var.Partita: Monza-Inter.Data: domenica 15 settembre 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.

Monza-Inter viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Telecronaca affidata a Ricky Buscaglia, commento tecnico di Andrea Stramaccioni.Buchanan è l'unico indisponibile per Simone Inzaghi, che può ricorrere al turnover in vista dei prossimi impegni con Manchester City e Milan: sulle fasce scalpitano Dumfries e Carlos Augusto.

Dall'altra parte, ancora senza Cragno e Ciurria, Nesta deve valutare le condizioni di Birindelli. In avanti ballottaggio tra Mota e Caprari per supportare con Maldini la prima punta Djuric.1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. All. Nesta.Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Thuram. All. Inzaghi.