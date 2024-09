Getty Images

Monza, Galliani pensa a due ex Inter

Redazione CM

un' ora fa

Il Monza è alla ricerca di un esterno offensivo sul mercato degli svincolati. Nel mirino del dirigente brianzolo Adriano Galliani c'è Ivan Perisic. Il nazionale croato (classe 1989 ex Inter, Tottenham, Bayern Monaco e Borussia Dortmund) ha rescisso il contratto con l'Hajduk Spalato allenato da Gattuso a fine agosto. Sulle sue tracce c'è pure il Como.



In alternativa il Monza pensa a un altro calciatore che ha giocato nell'Inter: Antonio Candreva. Classe 1987 ex Udinese, Juventus, Parma, Lazio e Sampdoria, si è svincolato a parametro zero dalla Salernitana, retrocessa in Serie B.