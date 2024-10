Monza, l'agente di Djuric: "Tutto fermo per il rinnovo"

Anche nel nuovo Monza di Alessandro Nesta un posto lì davanti è prenotato da Milan Djuric. L'ex attaccante del Verona è partito sempre titolare tranne che in una sola occasione quando è subentrato contro il Genoa al debutto stagionale dopo aver saltato la prima giornata per una contusione alle costole.- L'agente di Djuric, Vittorio Sabbatini, è intervenuto ai microfoni di Radio Amore News parlando così del suo assistito: ", in questo momento penso che il club sia impegnato sul campionato perché i risultati non sono quelli che ci si aspettava. E questa situazione ha ritardato tutte le altre questioni. In estate non c'è stato nulla di concreto con altre squadre, comunque il Monza l'avrebbe fatto partire difficilmente dopo averlo preso sei mesi prima per 3 milioni".

- "Il Monza aveva bisogno di un attaccante con caratteristiche come quelle di Djuric, che possiamo definire un unicum tra i centravanti della Serie A., il club ha portato avanti la trattativa con concretezza e determinazione puntando sul suo acquisto con una proposta importante e difficile da rifiutare".