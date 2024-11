Getty Images

Ultima trasferta per laper chiudere in bellezza questo ciclo di 7 partite. A Monza, domenica alle 18, i biancocelesti cercano la sesta vittoria consecutiva tra Serie A ed Europa League. Il successo col Porto ha dato consapevolezza alla squadra di Baroni della propria forza. Difronte però Zaccagni e compagni troveranno unferito dalle ultime due sconfitte brucianti, con i brianzoli convinti di aver raccolto molto meno di quanto meritassero. Gi uomini di Nesta hanno perciò fame di punti salvezza e proveranno a sfruttare a loro favore la maggior stanchezza accumulata dalla Lazio in mezzo alla settimana.

Monza-LazioDomenica 10 novembre 202418:00DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251DAZN, Sky Go, NOW: Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota Carvalho; Djuric. All. Nesta.Provedel; Lazzari, Romagnoli, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; CastellanosNesta riproporrà Pessina a centrocampo, dopo la panchina col Milan, mentre dovrà valutare le condizioni di Gagliardini, Sensi e Petagna. Ancora out il portiere Cragno. Tra i pali toccherà ancora a Turati. Dall’altra parte, Baroni deve gestire le forze dei suoi. Probabli staffette in tutti i ruoli a partita in corso. Unico indisponibile è Castrovilli, che si è operato al menisco.

Monza-Lazio, domenica alle 18 allo Stadio Brianteo, sarà visibile in TV su DAZN e su Sky ai canali Sport e Calcio.La partita Monza-Lazio sarà visibile in steaming tramite app di DAZN, Sky Go e Now Tv, su tutti i dispositivi compatibili abilitati.La telecronaca su DAZN di Monza Lazio è affidata a Riccardo Mancini , con la seconda voce di Marco Parolo. Su Sky invece saranno Dario Massara e Massimo Gobbi a raccontare le emozioni del match.