Monza, le pagelle di CM: Carboni in difficoltà, Maldini brillante

Getty Images

Per oltre tre quarti di gara, tiene in piedi il Monza: nessun vero miracolo, ma tante respinte preziose. Sulla fucilata di Castro, però, viene sorpreso.Si arrangia con le cattive contro Ndoye, rischiando il rosso un paio di volte (dal 36’ stTanto mestiere, bel duello contro Castro che deve colpirlo da fuori per avere la meglio.In difficoltà abbastanza costante, anche lui rischia il secondo giallo.Sempre in ritardo su Ndoye, mai propositivo in avanti (dal 43’ stCapitano opaco: lì in mezzo non riesce ad imporsi.

Dà ordine, non luccica ma fa il suo.Tutto facile contro Odgaard, un po’ meno quando entra Iling-Junior.Non si accende quasi mai, gara spenta dopo le meraviglie contro l’Inter (dal 26’ stNon si vede mai)Suo il tiro che beffa Ravaglia in occasione dell’1-1, sue le migliori giocate del Monza in ripartenza. (dal 26’ stProva a far valere la sua velocità, meglio il suo ingresso di quello di Caprari ma non basta)Prova a sgomitare e a farsi valere sulle palle aeree, è lesto (dal 36’ st Maric sv)

Sconfitta pesante, solo tre punti in cinque gare. Ad onor del vero, però, il materiale che ha a disposizione - specie con questi acciaccati - è scarsino.