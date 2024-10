Monza, Maldini conquista la Nazionale: il retroscena estivo che ha cambiato tutto. E la scelta del Milan…

Redazione Calciomercato

, diverso dagli altri. Gli mancava un po’ di continuità che ha trovato qui perché ora gioca sempre. Sono felice della chiamata in Nazionale, se l’è meritata”. Sandrogonfia il petto quando parla diper il doppio impegno di Nations League contro Belgio e Israele. Il terzo Maldini a vestire la maglia azzurra dopo nonnoe papà. L’ultima presenza azzurra di Paolo Maldini fu il 18 giugno 2002, l’ultima del padre Cesare il 13 ottobre 1963. Una storia incredibile, una storia italiana.

Se Maldini ora può godersi appieno una esperienza in azzurro lo deve, sicuramente, al Monza e al suo amministratore delegato Adriano. Daniel in biancorosso é stato messo nelle condizioni di performare al massimo delle proprie possibilità, sostenuto in tutto e per tutto. Con una buona dose di fiducia che non aveva trovato nelle precedenti esperienze in prestito tra Spezia ed Empoli. Ecco perché il talento classe 2001 la scorsa estate ha rispedito al mittentee il desiderio di rimanere in Serie A per conquistare la nazionale azzurra. Una decisione che si è rivelata vincente su tutta la linea.

Le scelte fatte dal Milan sul mercato la scorsa estate hanno diviso i tifosi tra acquisti azzeccati e qualche rimpianto per chi è andato via a cuor leggero.per completarsi dal punto di vista tecnico e umano. Premessa necessaria:Maldini è diventato un giocatore del club biancorosso ama con unaUna formula studiata ad hoc dall’agente Riso e che segue quella diche ha portatonelle casse del club di via Aldo Rossi.