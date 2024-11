Monza-Milan su NOW: come vederla e come abbonarsi, prezzi e pacchetti

Getty Images

Il derby lombardo traè tra le partite più attese del. Si gioca all’in campo le squadre di Alessandroe Pauloper portare a casa tre punti in un periodo pieno di impegni. Sarà infatti la terza gara in una settimana, quella che arriva dopo il turno infrasettimanale. In realtà tale dato vale per i brianzoli ma non per i rossoneri il cui primo match del trittico, quello previsto a Bologna, è stato rinviato.Con alti e bassi è iniziata la stagione di entrambi i club. A Verona, solo all’ottava giornata, è arrivata la– è stata anche la prima in panchina nel massimo campionato per Nesta. Il Milan invece alterna vittorie, anche in Europa, a passi falsi, vive un momento di calo di alcune delle sue stelle e punta a trovare continuità in casa del Monza. L’anticipo serale insomma promette di dire molto in più sul tipo di stagione che potranno disputare le due formazioni. Appuntamento a sabato 2 novembre, alle 20:45, su NOW.

Il Monza sta iniziando a ingranare e lo sta facendo avendo trovato compattezza dietro e fantasia davanti. Con Djuric riferimento centrale, Nesta ha trovato un gran contributo in Dany Mota, che ha saputo colmare il vuoto lasciato dal recente infortunio di Daniel Maldini. In rampa di lancio anche il giovane Bianco, arrivato dalla Fiorentina e reduce da un’ottima annata alla Reggiana. Meno facile prevedere su chi possa fare affidamento Fonseca: il portoghese ha spesso mescolato le carte e non ha tentennato neanche quando c’è stato da spedire in panchina totem come Leao e Tomori. Di certo, a Monza, torneranno Theo Hernandez e Reijnders dopo la squalifica e il match che hanno dovuto saltare contro il Napoli.

(3-4-2-1): Turati; Izzo, Mari, Carboni; Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Mota, Maldini; Djuric. All.: Raffaele Palladino.(4-2-3-1): Maignan; Emerson, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All.: Paulo Fonseca.Si potrà seguire Monza-Milan in streaming su NOW dove, nella stagione 2024/25, vengono trasmesse

