Monza, Nesta: "Con Galliani parlato di tante cose. Maldini? Deve imparare a gestire mentalmente le situazioni"

Getty Images

Ilaffronta ilnella 16esima giornata di Serie A e alla vigilia dell'incontro del Via del Mare il tecnico dei brianzoliha presentato la sfida in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.- "Non è previsto nulla di nuovo, cerchiamo di avere più soluzioni a disposizione. Difesa a tre, a quattro, non cambia nulla. Avendo più centrocampisti ci sono sicuramente più alternative, per tanto tempo siamo rimasti corti a livello di rosa".- "Ottimismo, fino all'ultimo. Ci è mancato sicuramente qualcosa, ma è sempre stato un crescendo. Anche l'ultima partita, al di là del risultato mi è piaciuta: il primo e il secondo gol dell'Udinese non sono frutto di ripartenze, solo quello annullato, purtroppo abbiamo semplicemente letto male la situazione. Con questo tipo di atteggiamento arriveranno i risultati, dobbiamo leggere meglio i momenti della partita e andare avanti. Le partite che non mi sono piaciute sono altre, per esempio la partita di Empoli ad inizio anno non l'ho più voluta rivedere. Siamo penultimi perché non abbiamo fatto punti, si racchiude tutto lì. Quando c'è da vincere bisogna vincere e questa forza ci è mancata. Oggi è venuto Galliani, abbiamo pranzato e parlato di tante cose".

- "Non vedo differenze di rendimento con le partite in casa, almeno a livello di prestazione. Sicuramente in casa dobbiamo costruire la nostra salvezza e fare punti".- "Sulle palle inattive siamo in media con le altre squadre. Poi è chiaro che dopo Torino e Como abbiamo fatto delle valutazioni con i giocatori e cercato di sistemare. Per me sulle transizioni siamo migliorati, ma come ho sottolineato prima c'è la necessità di migliorare sulle letture".- "Il Lecce è pericoloso perché sa ripartire bene, sono una squadra forte. Gli manca qualcuno dietro e hanno anche loro dei problemi ma hanno grande forza e qualità. Giampaolo è un mio amico, persona super. L'ho ritrovato molto carico".

- "Ripeto sempre la stessa cosa: non è una questione tecnico-tattica ma di gestione. Tutti siamo stati criticati, Daniel deve imparare a gestire mentalmente le situazioni. Anch'io quando ho iniziato a giocare la vivevo male, poi ho dovuto imparare a gestire l'adrenalina e tutto quello che ne consegue. Soprattutto in un mondo del calcio come questo".- "Vignato e Petagna sono fuori, Djuric vedremo".