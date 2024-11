Getty Images

Monza, Nesta: "Dobbiamo risolvere il problema, facciamo partite sempre simili"

37 minuti fa



L'allenatore del Monza Alessandro Nesta ha parlato a Sky dopo la sconfitta di misura subita in casa dalla Lazio:



"Siamo partiti bene, abbiamo avuto 4 o 5 situazioni e dopo il gol ci siamo un po' persi. Nel secondo tempo abbiamo cambiato modulo e poi ripreso la partita, peccato. Facciamo partite sempre simili, dobbiamo risolvere il problema. I ragazzi sono eccezionali, hanno spinto e corso. Dobbiamo capire qual è il motivo, perché sennò raccontiamo sempre la stessa storia".



DIFFICOLTA' - "Dobbiamo fare più gol, qualche rete l'abbiamo presa. Per me stiamo facendo abbastanza bene, dobbiamo essere più cattivi quando ci capitano delle occasioni. Inoltre, dobbiamo avere più controllo della palla".