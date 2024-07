Getty Images

Fiorentina, Brekalo: "Il club voleva mandarmi in prestito in Italia a gennaio, mi sono rifiutato"

Fra le tante situazioni che la Fiorentina dovrà definire nel corso di questa sessione di mercato c'è anche quella relativa a Josip Brekalo. Arrivato a Firenze nel gennaio del 2023, il croato non è mai riuscito ad imporsi in viola e la Fiorentina lo ha parcheggiato in prestito all'Hajduk Spalato nell'ultima sessione invernale. Il calciatore ha fatto dunque ritorno a Firenze e ha parlato di ciò che è successo in quei giorni ai colleghi di Inkubator.



VOLONTA' - "Alla Fiorentina stavo giocando poco e con l'arrivo dell'Europeo la mia idea era di andare via in prestito. Ai viola questa mia scelta non andava bene, perché giocavano su tre fronti, ma avevo deciso che per me era la cosa migliore. Il mio unico desiderio era tornare alla Dinamo Zagabria. Però, a causa di problemi nella società croata, la Fiorentina non era d'accordo e voleva mandarmi a giocare in Serie A. Così ho rifiutato. Volevo tornare alla Dinamo per farla uscire da questa situazione difficile. Poi si è presentato l'Hajduk e anche se gli avevo fatto sapere che non era la mia prima scelta la Fiorentina ha accettato l'offerta. Ha mandato le carte ma non ha risposto nessuno. Mancavano tre giorni alla fine del calciomercato, solo in quel momento è entrato in gioco l’Hajduk. Abbiamo parlato con loro e volevano approfittare della situazione in quel momento per prendermi."