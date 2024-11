Getty Images

Monza, rivoluzione in dirigenza: Bianchessi è il nuovo ds, Franco e Modesto restano in società

18 minuti fa



Adriano Galliani non è soddisfatto di come il suo Monza è partito e ripartito in questo inizio di stagione. L'amministratore delegato brianzolo che ha difeso la scelta di Nesta come allenatore ha però scelto di rivoluzionare l'area dirigenziale che si è occupata della costruzione della squadra in questa e nella passata annata.



Nessun volto nuovo, ma semplicemente una ridistribuzione delle cariche attuali. Mauro Bianchessi, ex-Milan e dal 2023 e fino ad oggi responsabile del settore giovanile, è stato promosso a nuovo direttore sportivo della prima squadra. Michele Franco che fino ad oggi ricopriva il ruolo di direttore sportivo, rimarrà in dirigenza con un ruolo meno operativo, mentre rimarrà, ma con un semplice ruolo di consulente di mercato della società biancorossa, anche François Modesto.