24 presenze, due gol... e una retrocessione. La prima stagione in Premier League di Willy Gnonto non è stata negativa a livello personale, se si considera che si parla di un ragazzo classe 2003 alla prima esperienza in un campionato dei top 5. Decisamente negativo, però, è stato l'epilogo del Leeds, retrocesso all'ultima giornata in Championship nonostante gli investimenti e i tanti calciatori di qualità in rosa. Un passo indietro, che avrà conseguenze anche sul mercato. E potrebbe costituire un alleato importante per i - tanti - club interessati all'attaccante italiano.



SFIDA SERIE A-PREMIER - In Serie A gli estimatori di Gnonto non mancano: la scorsa estate Fiorentina, Sassuolo e anche Roma si erano informate sul gioiellino azzurro, quando era in uscita dallo Zurigo, senza però riuscire ad accontentare il club svizzero. Impresa riuscita invece al Leeds, che per meno di cinque milioni di euro più bonus riuscito ad assicurarselo. Ora, oltre alle big italiane che si sono aggiunte, ci sono anche quelle di Premier che si sono accorte delle qualità di Willy: Arsenal e anche Manchester City seguono da vicino la sua situazione, in attesa di capire quale sarà la decisione del Leeds sul futuro di uno sei suoi talenti più puri.