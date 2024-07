Monza, si tratta per Szczesny: la situazione

Getty Images

I brianzoli stanno cercando di trovare una quadra sia con la Juventus sia con l'entourage del giocatore, per un acquisto impensabile sino a pochi giorni fa.Szczesny, nelle ultime ore, sembra essere orientato a valutare un contratto più lungo. Il suo attuale accordo con i bianconeri scade a giugno 2025, ma l'estremo difensore polacco considererebbe anche l'idea di un biennale per arrivare in piena forma ai Mondiali 2026. Si dovrà cercare anche una soluzione anche per la questione ingaggio, pari a 6 milioni di euro annui.

Ad aiutare l'affare, in ogni caso, sono anche le dichiarazioni fornite dallo stesso Szczesny: "La lealtà è molto, molto importante per me. Quindi, se firmo un contratto per due anni significa che so esattamente che cosa voglio fare nei prossimi due anni. Se lo firmo per 4 anni, so che cosa voglio fare nei prossimi 4 anni... E così lo stesso per 10 anni. Voglio rispettare le condizioni del contratto.".